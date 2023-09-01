Российский олигарх, владелец производителя удобрений "Еврохим" Андрей Мельниченко сравнил западные санкции против россиян с бомбардировкой Хиросимы.

Об этом Мельниченко сказал в интервью газете Financial Times.

"Она не уничтожила много военных целей, исход войны уже был определен, но принесла огромные страдания. Это абсолютно то же самое", - заявил олигарх.

"Если вы причиняете вред миллионам людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту, вы военный преступник", - заявил Мельниченко, занявший в 2023 году первую строчку в рейтинге самых богатых россиян в Forbes.

При этом, отвечая на вопрос о том, является ли преступлением то, что делает Россия в Украине, Мельниченко был более сдержан. Во время интервью он сказал: "На мой взгляд, да", однако впоследствии связался с Financial Times и сообщил, что его ответ касался конкретных атак на гражданские объекты.

"На мой взгляд, много событий... Еще раз: я не на месте, я не там, я не эксперт, я не могу описать тот или иной конкретный случай", - объяснил олигарх.

"Военные преступления определенно есть с обеих сторон. Это происходит на любой войне. Это естественно. Неважно, кто это начал", - заявил Мельниченко.

Напомним, недавно российский олигарх и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож осудил войну в Украине и попросил Евросоюз снять с него санкции.

А российский олигарх Дерипаска предсказал старт переговоров по миру в Украине в конце сентября.