Российский олигарх Алишер Усманов подал иск против правительства Германии с жалобой на прошедший на его яхте Dilbar обыск.

Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на 67-страничное исковое заявление Усманова.

Документ появился в базе Федерального конституционного суда Германии в Карлсруэ и сейчас находится на рассмотрении. До одобрения или отказа от дальнейших слушаний может пройти несколько месяцев, пишет издание. При этом, по статистике, этот орган отклоняет 90% обращений.

Согласно заявлению, Усманов хочет оспорить постановление суда в Мюнхене, который позволил провести обыск на яхте. Миллиардер настаивает, что в результате прихода силовиков пострадали его человеческое достоинство и неприкосновенность жилища, а оснований для досмотра у полиции не было.

Роскошная яхта миллиардера

Издание отмечает, что Усманову приписывают еще несколько вилл в Баварии, где также прошли обыски в рамках дела о нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. В частности, закон предписывает подпавшему под санкции бизнесмену проинформировать власти о своих активах. Представители миллиардера настаивают, что это правило противоречит конституции Германии, где говорится, что лицам не нужно свидетельствовать против самих себя.

Напомним, в прошлом году активы Усманова в Евросоюзе (виллы и роскошная яхта) были заморожены из-за близости олигарха к российскому президенту Владимиру Путину.

В Гамбурге конфисковали яхту Усманова Dilbar, которая считалась самой дорогой в мире. Оснащенное 25-метровым бассейном и двумя вертолетными площадками судно оценивается в 600-750 миллионов долларов.

Кроме того, в Украине арестовали имущество Алишера Усманова на 2 миллиарда гривен. По данным СБУ, на территории морских портов в Украине обнаружились подпольные склады с 160 тоннами украинской экспортной руды.