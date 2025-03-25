"Передача контроля невозможна". В Москве заявили, что считают Запорожскую АЭС своим ядерным объектом
Россия считает Запорожскую АЭС своим ядерным объектом и передавать контроль над ней никому не будет.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
"ЗАЭС – российский ядерный объект. Передача контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможна", – сказали в дипломатическом ведомстве.
Совместная эксплуатация станции с каким-либо государством недопустима, добавили в министерстве.
Ранее о возможности передачи Запорожской АЭС в собственность США заявлял американский президент Дональд Трамп.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответил, что передача ЗАЭС во владение Штатам невозможна.
"Я сказал Трампу: передача ЗАЭС не сработает. Она не будет работать без нас, не будет работать на Россию. Никто не будет давать электричество россиянам", – сказал Зеленский.
В России уже исключали передачу контроля над Запорожской АЭС. Назначенный россиянами "директор" станции Юрий Черничук заявил, что "никто, кроме России, не будет контролировать Запорожскую АЭС – её имущество принадлежит РФ".
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