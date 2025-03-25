Россия считает Запорожскую АЭС своим ядерным объектом и передавать контроль над ней никому не будет.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"ЗАЭС – российский ядерный объект. Передача контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможна", – сказали в дипломатическом ведомстве.

Совместная эксплуатация станции с каким-либо государством недопустима, добавили в министерстве.

Ранее о возможности передачи Запорожской АЭС в собственность США заявлял американский президент Дональд Трамп.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответил, что передача ЗАЭС во владение Штатам невозможна.

"Я сказал Трампу: передача ЗАЭС не сработает. Она не будет работать без нас, не будет работать на Россию. Никто не будет давать электричество россиянам", – сказал Зеленский.

В России уже исключали передачу контроля над Запорожской АЭС. Назначенный россиянами "директор" станции Юрий Черничук заявил, что "никто, кроме России, не будет контролировать Запорожскую АЭС – её имущество принадлежит РФ".

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