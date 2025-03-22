Россияне снова утверждают, что никому не намерены передавать контроль над Запорожской АЭС.

Соответствующее заявление сделал назначенный россиянами "директор" станции Юрий Черничук в интервью ТАСС.

"Никто, кроме России, не будет контролировать Запорожскую АЭС – её имущество принадлежит РФ", – сказал Черничук.

Напомним, как заявляют президент США Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский, в ходе ожидаемых переговоров по мирному урегулированию обсуждается вопрос управления атомным энергообъектом.

При этом в РФ этого не подтверждали, а в "Росатоме" заявляли, что "не видят смысла" в совместном управлении Запорожской АЭС с Украиной, утверждая, что станцию намерены подключить к энергосистеме РФ.

Ранее стало известно, что США готовы взять в управление украинские АЭС ради достижения мира.

"Если это поможет достичь этой цели, пусть США управляют атомными электростанциями в Украине. Без проблем, мы можем это сделать", - сказал министр американской энергетики Крис Райт.

Напомним, как заявил Владимир Зеленский, Украина не позволит, чтобы Запорожская АЭС работала на россиян.

Президент отметил, что россияне пытаются повлиять на МАГАТЭ, чтобы получить станцию под свой контроль, но высказал надежду, что агентство на это не поддастся.