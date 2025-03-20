В Евросоюзе приняли несколько решений в отношении спорных вопросов: конфискации замороженных российских активов, предоставления помощи Украине и введения ответных пошлин для США.

Об этом по итогам саммита ЕС сообщает Deutsche Welle.

В Брюсселе отказались конфисковать авуары РФ.

"В соответствии с законодательством ЕС российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", - сказано в документе, принятом на сегодняшнем саммите.

Против конфискации более 200 миллиардов евро активов выступали несколько стран Евросоюза, аргументируя свою позицию законодательством ЕС, опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств, а также тем, что эта сумма является козырем на мирных переговорах и рычагом влияния на Россию.

"Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через 3 месяца, так и через 3 года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать", - сказал накануне саммита один европейский дипломат.

Также на саммите не приняли конкретных решений о выделении новой военной помощи Украине. При этом в итоговом заявлении говорится, что отдельные страны ЕС будут оказывать военную помощь Украине на добровольной основе.

Наконец, Евросоюз отложил введение ответных пошлин в отношении США с 1 апреля на середину месяца, сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович. По его словам, это даст возможность провести дополнительные консультации внутри ЕС и с американскими партнерами.

До сих пор предполагалось, что Брюссель введет ответные штрафные сборы на продукцию из США в два этапа: в начале апреля должны вступить в силу пошлины общим объемом около 4,5 миллиарда евро, 13 апреля – еще на 18 миллиардов евро. По словам Шефчовича, возможно объединение этих двух этапов, передает Deutsche Welle.

Сегодня также сообщалось, что в ЕС намерены резко сократить импорт украинского сахара, а затем и зерна.

Что касается помощи Украине, напомним, глава евродипломатии Кая Каллас предлагала выделить 40 миллиардов военной помощи, но несколько стран выступили против. После чего в ЕС начали обсуждать сумму в 5 миллиардов.