Совет Евросоюза одобрил выплату макрофинансовой помощи Украине на сумму около 3,5 млрд евро.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте ведомства.

Речь идет о третьем транше из не подлежащих возврату займов и грантов, предоставляемых через Фонд помощи Украине.

Таким образом, Киев получил из европейского Фонда помощи уже 20 млрд евро из 50 (вся сумма рассчитана на выплаты, которые будут поступать до 2027 года).

Средства в виде грантов и кредитов одобряют за выполнение определенных условий. В этот раз таковыми были реформа по расширению использования возобновляемых источников энергии, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС и развитие сельского хозяйства, включая разминирование сельскохозяйственных земель.

Что понимается под "упрощением процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС", в официальном сообщении совета ЕС не поясняется. За последнее время процедуру пересечения украинской границы для мужчин только ужесточали.

В то же время Совет ЕС не согласовал новый большой пакет военной помощи Украине на 20 млрд евро. Гдава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержал это решение. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сказала, что европейцы надеются "продвинуться в ближайшее время".

Ранее мы писали о том, что Евросоюз рекомендует странам блока добровольно оказать Украине в этом году военной помощи в размере 20-40 млрд евро, создав специальный фонд.

В начале марта лидеры стран европейского экономического блока поддержали коллективное заявление о дальнейшей помощи Киеву без голоса Будапешта.