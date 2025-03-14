Евросоюз рекомендует странам блока добровольно оказать Украине в этом году 20-40 млрд евро военной помощи, создав специальный фонд.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на документ.

Учитывая позицию Венгрии, эту рекомендацию решили распространять только среди желающих помогать Киеву. Время на согласие дали до 30 апреля.

Для начала лидерам стран предлагается договориться о выделении 5 миллиардов евро на закупку 2 млн единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

Каждой стране предлагается скинуться в соответствии с ее экономическим весом - деньгами или сразу оружием. Сам ЕС будет считать своим вкладом 1,9 млрд евро прибыли от замороженных российских активов, "хотя они уже были выделены и частично выплачены".

В будущем планируется закупка артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, ракет, беспилотников, истребителей, техническое обслуживание оборудования и нелетальная поддержка. В документе говорится о "вкладе государств-членов в гарантии безопасности для Украины", без дополнительных подробностей.

Ранее лидеры стран европейского экономического блока поддержали коллективное заявление о дальнейшей помощи Киеву без голоса Будапешта.

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