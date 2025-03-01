Евросоюз на саммите, который состоится 6 марта, может предоставить финансирование на сотни миллиардов евро - для Украины и военных потребностей ЕС.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Tribune.

По его словам, цель предстоящего саммита – укрепление поддержки Украины и наделение Европейской комиссии полномочиями для немедленного запуска программы совместного финансирования, необходимого для обеспечения безопасности ЕС.

"Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность. Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро", - заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что Евросоюз на этом саммите выступит против плана Трампа объявить перемирие в Украине до заключения мирного соглашения.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в Украине.

Мы разбирались в отдельном материале, поможет ли Европа Зеленскому в конфликте с Трампом.