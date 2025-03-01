Европейские чиновники в шоке от "реалити-шоу с криками" в Овальном кабинете и называют случившееся "катастрофой".

Об этом сообщает Bloomberg.

Чиновники рассуждают о возможности "сделки" европейцев и президента США Дональда Трампа за счет политического будущего президента Украины Владимира Зеленского.

"Этот скандал привёл к открытому разрыву Украины с её главным союзником и поставщиком вооружений... Европейские союзники Киева, которые неделями пытались отговорить Трампа от поспешного заключения сделки на условиях Владимира Путина, теперь в ярости", - сообщает агентство.

По мнению издания, перед европейскими партнерами Украины стоит жёсткий выбор: "либо пытаться поддерживать военные усилия Киева самостоятельно, либо заключить сделку с Трампом – возможно, ценой политического будущего Зеленского".

"Похоже, Трамп уже решил отказаться от Украины", - заявил агентству один чиновник.

Теперь, готовясь к встрече с Зеленским в Великобритании в воскресенье, европейские чиновники столкнулись с вопросом: как реагировать, если Трамп попытается навязать Украине мирное соглашение на условиях России.

Что до Белого дома, то источники агентства из окружения Трампа говорят, что поведение украинского президента "стало подтверждением их давних подозрений в отношении Зеленского". Соратники Трампа по Республиканской партии заявили, что "шансы на заключение соглашения о прекращении конфликта невелики, пока Зеленский остается у власти", - пишет издание.

"Зеленский – уже всё", – добавил источник из Белого дома.

При этом министр финансов США Скотт Бессент, сидевший в первом ряду на диване во время перепалки в Овальном кабинете, заявил, что представитель Украины не хочет заключать сделку.

"Очень трудно заключить экономическую сделку с лидером, который не хочет заключать мирное соглашение", - сказал Бессент.

Однако другой советник Трампа отметил, что в урегулирование конфликта вложено слишком много усилий, чтобы просто отказаться от переговоров. Вместо этого США, вероятно, резко увеличат давление на Киев и будут избегать прямых контактов с Зеленским, но принуждая его при этом согласиться на скорейшее завершение войны.

"Президент Зеленский полностью провалил ситуацию. Задачей было как можно быстрее пресечь это и перейти к сути дела", - считает бывший спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер.

Он также добавил, что это "настоящая упущенная возможность".

Издание New York Times со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома заявило, что Трамп может прекратить практически всю помощь США Украине.

Ранее о вероятной остановке военной помощи писала газета Washington Post.