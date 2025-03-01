Президент США Дональд Трамп может прекратить практически всю помощь США Украине - от оружия и боеприпасов до обмена разведданными и обучения украинских войск.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.

По словам источника, после "пятничного зрелища в Овальном кабинете" в ближайшее время вся поддержка может быть отменена.

"Чиновник администрации Трампа заявил позже в пятницу, что вся помощь США Украине, включая окончательные поставки боеприпасов и оборудования, разрешенных и оплаченных во время администрации Байдена, может быть отменена в ближайшее время", - пишет издание.

Кроме того, под вопросом стоит работа центра, который управляет международной помощью на военной базе США в Германии.

По данным Пентагона, осталось около 3,85 миллиарда долларов из того, что Конгресс выделил на поставки из запасов США. Их планировалось поставлять в течение полугода.

Также в Белом доме заявили, что США больше не будут давать военную помощь Украине, в приоритете - мирные переговоры.

"Мы больше не собираемся просто выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без настоящего, прочного мира", - заявила спикер администрации Трампа Кэролайн Ливитт в комментарии Fox News.

"Было здорово, что камеры работали, потому что американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имеют дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами", - добавила она.

Ранее о вероятной остановке военной помощи после перепалки президента Украины Владимира Зеленского с Трампом писала газета Washington Post.

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