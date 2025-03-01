Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Владимир Зеленский должен извиниться за спор с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Об этом он сказал в интервью на телеканале CNN.

"Пусть извинится за то, что превратил это в фиаско для себя. Не было никакой необходимости приходить туда и становиться агрессивным. Послушайте, всё это вышло из-под контроля.

Всё пошло наперекосяк, когда он сказал: "Позвольте мне задать вам вопрос", – вице-президенту. О какой дипломатии вы говорите?

Это серьёзный вопрос. Тысячи людей были убиты, тысячи. И он говорит обо всех этих ужасных вещах, которые произошли с военнопленными и детьми. Всё правда. Всё плохо. Это то, с чем мы имеем дело. Этому нужно положить конец. Мы пытаемся это остановить. А способ добиться этого – заставить Россию сесть за стол переговоров.

И он понимает, что нападать на Путина, каким бы ни было к нему личное отношение, – это не лучший путь. Вынуждать президента занять позицию, в которой его подталкивают к нападкам на Путина, к оскорблениям, к максималистским требованиям, например, о том, что Россия должна платить за восстановление… Всё это темы, которые обсуждаются в переговорах.

Но когда начинаешь говорить об этом в агрессивной манере, а президент – человек, который заключал сделки всю свою жизнь, – таким образом ты не приведёшь стороны к переговорам.

И тогда возникает ощущение, что, возможно, Зеленский на самом деле не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, может быть, это не так.

И это открытое, активное подрывание усилий по достижению мира крайне раздражает всех, кто был вовлечён в переговоры с ним в преддверии сегодняшнего дня.

Я думаю, он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, исход которой был предсказуем", - заявил Рубио.

Напомним, Зеленский в интервью телеканалу Fox News рассказал, что не считает, что сделал что-либо плохое в ходе перепалки с Трампом.

Также лидеры стран Европы поддержали президента Украины после скандала в Белом доме.