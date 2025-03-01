Президент Украины Владимир Зеленский после прерванной встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом дал интервью телеканалу Fox News.

О споре с Трампом

Зеленский рассказал, что не считает, что сделал что-либо плохое в ходе перепалки с Трампом. И поэтому не считает нужным извиняться перед ним.

При этом сказал, что Трампа уважает и благодарен ему за поддержку.

Ведущий спросил у Зеленского, была ли заранее запланирована перепалка в Белом доме.

Президент ответил: "Я не знаю".

На вопрос, сожалеет ли он о перепалке, Зеленский ответил: "Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи и я хочу чтобы наши партнеры понимали вещи правильно".

Президент уверен, что отношения с Трампом после сегодняшней перепалки можно спасти.

Также он заявил, что хотел бы сохранить партнерские отношения с Америкой. Он признает, что без поддержки США Украине было бы трудно воевать с Россией.

"Потому что это больше, чем отношения между двумя президентами. Это сильные исторические отношения между нашими народами. Поэтому я всегда начинаю с благодарности вашему народу от нашего народа. Это самое важное", - сказал Зеленский.

О соглашении об ископаемых

Президент заявил, что украинская сторона готова подписать соглашение с СШАу. Это соглашение должно стать первым шагом к гарантиям безопасности.

"США хотели это соглашение, мы не против этого соглашения, но мы хотим понимать, какое место гарантии безопасности займут в этом соглашении", – отметил он.

Однако Зеленский не знает, когда соглашение между Украиной и США может быть подписано. По его словам, это должны сделать министры.

О мирных переговорах

Президент заявил, что за столом переговоров должны находиться США, Европа и Украина, но в сильной позиции, сначала нужно получить гарантии безопасности.

"Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут. Я лишь сказал, что речь идет о справедливом и длительном мире, и за столом переговоров нам нужно быть сильными", - рассказал Зеленский.

Об отставке

Президент ответил отказом на призыв сенатора США Лидси Грэма уйти в отставку после перепалки с Трампом.

"Это решение может принять только народ Украины", - заявил он.

О помощи США

Зеленский рассказал, что Украина получила от США 100 миллиардов долларов, все подтверждения есть в электронном виде, и это можно проверить.

"По состоянию на сегодняшний день от США 183 миллиарда долларов на бумаге в документах. Но на самом деле, 67 миллиардов долларов из этих пришли в виде оружия и еще 31,5 миллиарда долларов - была как прямая финансовая поддержка в бюджет", - заявил президент.