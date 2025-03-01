То, что перепалка Зеленского с Трампом сыграла сильно в пользу Путина, так как поставила Украину на грань разрыва отношений с крупнейшим партнером (США), со вчерашнего вечера активно пишут западные СМИ. Писала об этом и "Страна".



Но еще одна большая польза для Кремля состоит в том, что своими действиями Зеленский провоцирует углубление конфликта между США и Европой. Отношения внутри Глобального Запада и без того крайне непростые. А конфликт Зеленского с Трампом, который побудил многих европейских лидеров занять позицию в поддержку Киева (и, следовательно, против Вашингтона), стал сильным дополнительным фактором раздражения.



Более того, не исключено, что Зеленский это напряжение еще более усугубит, попытавшись заручиться поддержкой Европы, настраивая ее против Трампа в духе вчерашнего заявления Кайи Каллас "свободному миру нужен новый лидер".



Также вчерашний конфликт провоцируют раскол внутри США. Многие демократы и близкие к ним СМИ поддержали Зеленского. В то время как республиканцы (включая тех, кто до последнего времени выступал за поддержку Украины вроде Грэма и Волкера) резко его осудили.



В украинской блогосфере уже распространяется по этому поводу радостные ожидания в духе "американцы увидели, что Трамп - это "отстой", а Зеленский герой, поэтому они теперь заставят Белый дом продолжать поддержку Украины или устроят Трампу импичмент или свернут через Майдан".



Но оправдаются ли эти ожидания?



Начнем с ситуации внутри Америки. Украина всегда была далеко не в приоритете внимания американских избирателей и вряд ли они будут слишком уж сильно возмущены тем, что Трамп прекратил тратить на Украину деньги налогоплательщиков. И уж тем более вряд ли они соберутся из-за этого на Майдан, рискуя развязать в своей стране гражданскую войну. Другой вопрос, что попытки Зеленского сыграть на внутриамериканском противостоянии (если они продолжатся и усилятся), могут привести к крайне жесткой реакции Белого дома в отношении украинской власти.



Что касается давления на Трампа, то после вчерашних событий полностью обнулен главный аргумент, который ему приводили сторонники продолжения поддержки Украины: "нельзя допустить, чтоб Украина превратилась в новый Афганистан. Это будет большим позором для Трампа, покажет слабость и его, и Америки".



После перепалки в прямом эфире и после отказа Зеленского от извинений, "афганский сценарий" (то есть поражение Украины в войне) для Трампа будет не "позором" и не "демонстрацией слабости", а наоборот - поводом показать всему миру, что бывает с теми, кто его не слушается и ему перечит. "Позором" для него скорее станет продолжение помощи Украине после того, как Зеленский вступил с ним в публичный конфликт, а потом ещё и отказался извиняться.



Теперь перейдем к Европе. В Украине популярна точки зрения, что после перепалки в Вашингтоне европейцы, которые и до того Трампа не любили, жестко станут на сторону Украины, сформируя антитрамповский альянс. Причем, не исключено, что во главе с Зеленским.

Однако данное утверждение, мягко говоря, крайне спорное. Европа, очевидна, не готова к полному разрыву со Штатами. Она не готова брать на себя ответственность за собственную безопасность без участия США. Лондон и Париж боятся даже миротворцев в Украину посылать после окончания боевых действий без гарантий их защиты со стороны американской армии.



С американцами у Европы много вопросов, которые для нее сильно важнее украинских дел. Это и торговые отношения (угроза введения пошлин), и расходы на оборону, и, в целом, отношения внутри НАТО. Поэтому крайне маловероятно, что, ради поддержки Зеленского, европейцы будут готовы ставить под риск отношения с США.

Также в Европе, на фоне призывов к миру со стороны Трампа, усиливаются позиции тех, кто выступает за скорейшее завершение войны в Украине и примирение с РФ. И это не только Орбан, Фицо или же внесистемные силы вроде АдГ. Желание восстановить импорт российского газа высказывают, например, и немецкие промышленники.



Да, в политических кругах Европы еще сильна точка зрения, что европейцам нужно затягивать войну в Украине, потому что если она закончится, то "Россия тут же нападет на ЕС".

Однако эта позиция все больше подвергается критике.

Так как в случае прекращения американской поддержки Киева и, тем более, в случае разрыва отношений Европы с США из-за нежелания украинских властей и европейцев способствовать Трампу в деле установления скорейшего мира в Украине, угроза безопасности для ЕС только усилится. Россия в таком случае может одержать победу в войне, а без американской поддержки европейцы вряд ли смогут противостоять россиянам в случае прямого конфликта.



Поэтому и раздаются призывы к европейским лидерам: не противиться миротворческим усилиям Трампа, а, наоборот, поддержать их, добившись прекращения огня в Украине и не допустив, таким образом, ни разгрома ВСУ, ни разрыва отношений с США.



В любом случае, значимость отношений с Америкой для Европы намного выше, чем с Украиной.



И, в этом плане, фраза Трампа о том, что на руках у Зеленского мало козырей не так уж и далека от действительности.



По сути, козырь у Зеленского на руках сейчас только один – это боеспособные ВСУ. Но насколько долго они сохранят боеспособность в случае прекращения американской военной поддержки и в условиях туманных перспектив увеличения европейской поддержки – вопрос открытый.