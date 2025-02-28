Немецкие предприятия призывают к возвращению российского газа после завершения войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Промышленность Германии была построена на дешевом российском газе, и рост цен на энергоносители уже привел к замедлению роста и вынудил некоторых перенести производство за границу.

"Это (возвращение российского газа) было бы логичным следствием. Если мир будет достигнут, то мы, конечно же, должны позаботиться о том, чтобы был устранен и другой ущерб, нанесенный этим конфликтом", - заявил глава крупнейшего химического предприятия на востоке ФРГ Кристиан Гюнтер.

По его словам, российский газ - единственный способ возродить такие отрасли ФРГ, как химическая. А сильная экономика ФРГ позволит, в том числе, помочь Украине с восстановлением.

"Если мы сможем достичь мира и построить долгосрочное доверие к тому, что Россия не угрожает Европе, мы должны быть открыты для обсуждения будущих поставок российского газа… Я считаю, что было бы неправильно навсегда исключить возобновление поставок газа", - сказал министр экономики Саксонии-Анхальт Свен Шульце.

Решение о закупках газа будет приниматься лидерами стран. Это может оказаться политически неприемлемым для некоторых, пишет Bloomberg.

Возможные маршруты включают восстановление транзита через Украину или использование неповрежденной нитки "Северного потока".

Напомним, что пока ЕС увеличивает закупки российского СПГ.

Ранее журнал The Economist писал, что Европа присматривается к возобновлению масштабных закупок российского газа, чтобы оживить умирающую европейскую промышленность и успокоить домохозяйства.