В 2024 году Европейский союз закупил на 18% больше сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, чем годом ранее. В период с января по ноябрь страны ЕС потратили на закупку голубого топлива 6,3 миллиарда евро.

Об этом сообщает газета Deutsche Welle со ссылкой на отчет Института энергетики и финансового анализа (IEEFA).

Крупнейшими получателями российского СПГ в Европе являются Франция, Испания и Бельгия.

В целом за минувший год ЕС закупил российской нефти и газа на 21,9 миллиарда евро, тогда как Украина получила за год 18,7 миллиарда евро финансовой помощи, сравнивает показатели британская газета The Guardian.

На мировом экспорте ископаемого топлива за 2024 год Россия заработала 242 миллиарда евро.

При этом сегодня Совет Европейского союза утвердил 16-й пакет санкций против России, направленный кроме прочего против нефтегазовой отрасли: в него вошли ограничения на поставки РФ технологий для добычи нефти и газа.

А на днях журнал The Economist писал, что Европа присматривается к возобновлению масштабных закупок российского газа, чтобы оживить умирающую европейскую промышленность и успокоить домохозяйства.