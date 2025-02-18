Российский лидер Владимир Путин предложил иностранным акционерам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому транспортируется казахстанская нефть, поставить оборудование для ремонта нефтепровода после вчерашней атаки беспилотников, несмотря на санкции.

"Если зарубежные инвесторы заинтересованы в восстановлении работы КТК, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организовывают поставку необходимого оборудования", - заявил президент РФ.

Российский вице-премьер Александр Новак утверждает при этом, что атака БПЛА на объект КТК – это "ответ Украины на переговоры РФ и США".

Акционерами КТК являются:

ПАО "Транснефть" (доверительное управление) (24%);

АО НК "КазМунайГаз" (19%);

Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%);

Лукойл Интернешнл ГмбХ (12,5%);

Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%);

Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%);

ООО МК "КТК Компани" (7%);

BG Overseas Holdings Limited (2%);

Eni International N.A. N.V. S.ar.l. (2%);

Kazakhstan Pipeline Ventures LLC (1,75%);

Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).

Этот трубопровод - основной маршрут экспорта казахстанской нефти на мировой рынок.

Напомним, сегодня в Эр-Рияде закончились переговоры делегаций США и РФ. Они стали первыми официальными с начала полномасштабной войны в Украине. Обе стороны дали позитивные оценки итогам разговора и договорились вести диалог дальше. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что "Западу придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта".

В свою очередь в делегации РФ уже считают возможным возвращение американских компаний на рынок российской нефти.