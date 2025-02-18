Участник российской переговорной делегации в Саудовской Аравии, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФ будет стремиться восстановить экономическое сотрудничество с США, чтобы "восстановить общение, восстановить доверие, восстановить успех".

Об этом Дмитриев сообщил американской газете The New York Times.

В частности, глава РФПИ прогнозирует возвращение американских нефтяных компаний, которые, по его словам, "вели очень успешный бизнес в России".

"Мы считаем, что в какой-то момент они вернутся, зачем им отказываться от тех возможностей, которые им предоставила Россия, чтобы получить доступ к российским природным ресурсам?" - заявил Дмитриев.

Напомним, сегодня в Эр-Рияде стартовали переговоры между США и РФ по Украине.

Как мы писали, накануне Зеленский исключил участие Украины в переговорах России и США в Саудовской Аравии.

Также президент Украины говорил, что Киев не будет признавать результат переговоров США и РФ в Эр-Рияде.

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