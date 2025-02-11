Россия, Иран и Венесуэла продолжат продавать нефть на черном рынке, несмотря на санкции, поскольку Запад не хочет высоких цен.

Такое мнение высказал колумнист Bloomberg Хавьер Блас.

Блас сообщает, что Россия, Иран и Венесуэла – три крупнейших нефтедобывающих страны, находящиеся под санкциями Запада – продолжают добывать около 16 миллионов баррелей сырой нефти и других нефтепродуктов в день.

Он предполагает, что эти страны продают свою нефть с 20%-ной скидкой от рыночной цены, что дает около 1 млрд долларов в день экономии для покупателей. И это главный аргумент, почему реальной борьбы с черным рынком нет.

"Ставки настолько высоки, а бизнес столь доходен, что все вовлеченные стороны – продавцы, покупатели и посредники – максимально заинтересованы в поиске альтернативных маршрутов, уловок и схем, чтобы поддерживать поток нефти. Со временем контролирующие органы теряют бдительность, а контрабандисты становятся все более изощренными", – пишет автор.

К тому же, по его словам, дополнительную сложность создает то, что далеко не все считают российскую, иранскую и венесуэльскую нефть нелегальной. Для Китая, Индии и многих других развивающихся стран это такой же товар, как и любой другой.

Кроме того, добавляет Блас, страны, вводящие санкции, сами заинтересованы в том, чтобы не слишком жестко наказывать контрабандистов, ведь это помогает сдерживать рост цен на нефть.

Он отмечает, что даже Трамп, подписавший меморандум о "максимальном давлении" на Иран, заявил: "Все хотят, чтобы я это подписал. Я подписываю, но делаю это неохотно". Более того, он дал понять, что в конечном итоге не хочет останавливать поток нефти: "Надеюсь, нам не придется к этому прибегать".

В результате под санкции попали лишь один крупный танкер и два небольших. Между тем, за последние годы Иран использовал более 500 танкеров для транспортировки своей нефти, и почти 60% из них по-прежнему не попали под санкции. Так что общие объемы добычи нефти в Иране близки к рекордным за последние 40 с лишним лет.

То же, по словам автора, касается России: она уже три года под санкциями, однако западные политики сосредоточились не на ограничении поставок, а на сдерживании цен на нефть.

Лишь в последние дни своего президентского срока Джо Байден немного изменил подход, введя самые жесткие на данный момент санкции против Москвы.

"Однако, как только первоначальный шок прошел, контрабандисты принялись искать обходные пути – и России потребовалось меньше 25 дней, чтобы их найти. Да, Кремлю приходится продавать нефть по более низким ценам и платить больше за транспортировку. Возникают перебои, часть добытой нефти пока не нашла конечного покупателя, из-за чего некоторые танкеры временно превращаются в плавучие хранилища. Но в целом нефть продолжает поступать на рынок. Это провал санкционной политики, прикрытый громкими заявлениями", – пишет Блас.

Ранее газета Politico писала, что европейские страны ведут закулисные переговоры о масштабном захвате российских танкеров, перевозящих нефть в Балтийском море, через которое идет 50% российского нефтяного экспорта.

В свою очередь в Госдуме РФ угрожают Евросоюзу в ответ на планы захвата российских танкеров.

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