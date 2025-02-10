Европейские страны сейчас ведут закулисные переговоры о масштабном захвате российских танкеров, перевозящих нефть в Балтийском море, через которое идет 50% российского нефтяного экспорта.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза и двух правительственных чиновников.

Обсуждаемые предложения делятся на три группы:

Захват судов под предлогом предотвращения ущерба окружающей среде, например, в результате разлива нефти. Использование законов о пиратстве для захвата судов, угрожающих критически важной подводной инфраструктуре (речь идет о пока неподтвержденных обвинениях в адрес кораблей "теневого флота" в повреждении подводных кабелей). Совместное введение отдельными государствами новых национальных законов для облегчения захвата танкеров, если европейские страны не найдут в международном праве оснований для такого захвата судов. По словам чиновников, это может включать требование к танкерам в Балтийском море использовать установленный список надежных страховщиков, что позволит таким странам, как Эстония и Финляндия, задерживать суда, полагающиеся на других, менее надежных операторов.

Однако, как пишет издание, новые планы будет нелегко воплотить в жизнь. По мнению экспертов и морских юристов, трудности включают возможность ответных юридических мер со стороны России, огромные финансовые затраты и обременительную логистику.

Напомним, идею блокировки нефтяного экспорта РФ через Балтику обсуждают с конца прошлого года, но до конкретных действий дело пока так и не дошло.

В РФ в ответ на эти угрозы заявляли, что введение морской блокады для российского флота будет актом объявления войны.

В любом случае тема возможного блокирования российского судоходства по Балтийскому морю остаётся одной из самых взрывоопасных, которая несёт риск прямого военного столкновения стран НАТО и России. Не исключено, что в том числе и поэтому процесс проработки действий против российских судов идет в Европе не быстро. Тем более что пока не ясна позиция США: будут ли они помогать своим европейским союзникам в случае их военного конфликта с РФ из-за захвата российских судов.