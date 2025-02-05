Зеленский ввел санкции СНБО против российского теневого флота
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против теневого флота России.
Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
В санкционный пакет, касающийся теневого флота РФ, вошли 56 граждан РФ и один гражданин Ирана, которые являются капитанами подсанкционных судов и вовлечены в экспорт российской нефти.
Речь идет о капитанах теневых танкеров Liberty Николае Цоме, Bolero Григории Мотайленко, Кассиопии Александре Юрпалове и Callisto Александре Филькине. Эти танкеры уже находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС.
Санкции также введены против музеев, функционирующих на захваченных РФ украинских территориях, в частности – в Крыму.
Напомним, накануне в вечернем обращении Зеленский рассказал украинцам о новых пакетах санкций СНБО.
Ранее сообщалось, что в середине января Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО "против пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага и тех, кто помогает России продолжать войну".
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