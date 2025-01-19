Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал анонсированный вчера указ о введении санкций СНБО.

Санкции вводятся "против пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага и тех, кто помогает России продолжать войну", заявил он.

Президент сообщил, что готовит сейчас и новые санкционные решения.

"Также продолжаем лишать государственных наград – звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее прошла информация о том, что в числе попавших под санкции будет Петр Порошенко. Его в списке нет.

Под санкции попали, в частности, нардеп Нестор Шуфрич, лидер запрещённой партии "Наши" Евгений Мураев, лидер запрещённой Компартии Петр Симоненко, экс-нардеп Олег Волошин, экс-нардеп Леонид Байсаров, бизнесмен Константин Григоришин.

Также лишены госнаград нардеп Юрий Бойко и ректор Московского госуниверситета Садовничий.

Отмечается также, что новым начальником Национальной академии Сухопутных войск назначается полковник Роман Качур. Данное решение было определено по результатам голосования в "Армия+".

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