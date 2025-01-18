Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение новых санкций, разработанных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), уже завтра, 19 января.

Об этом говорится в традиционном вечернем обращении президента Украины.

"Сегодня очень хорошо поработали украинские правоохранители: СБУ, ГБР, Национальная полиция, наша прокуратура. Есть противодействие изменникам и разного рода схемам, ослабляющим наше государство. Готовим сейчас также и новое решение по санкциям СНБО – завтра будет указ", – сообщает Зеленский.

Напомним, ранее советник Офиса президента Сергей Лещенко анонсировал проблемы для Петра Порошенко после прихода к власти Дональда Трампа, заявив, что украинский экс-президент "заслужил" санкции.

Также сегодня мы писали, что сын Петра Порошенко Алексей должен заплатить штраф за неявку по военной повестке в ТЦК.

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