Президент Украины Владимир Зеленский поддержал словацкую оппозицию, которая, в отличие от премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не хочет восстановления поставок российского газа в свою страну через Украину.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в своем традиционном вечернем обращении.

"Надо работать для наших народов, а не для Москвы. И я рад, что словацкая сторона, как мы услышали сегодня на переговорах, поддерживает это", - сказал президент Украины.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с председателем словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечко.

Ранее у премьера Словакии Фицо произошел заочный спор с Зеленским из-за прекращения транзита российского газа. Глава словацкого правительства назвал Зеленского "попрошайкой" и призвал "положить конец" поездкам украинского лидера по странам Европы за деньгами и оружием. Сказано это было в контексте конфликта из-за остановленного Киевом транзита газа, что нанесло экономический ущерб Словакии.

В свою очередь Зеленский обвинил премьера Словакии в теневых схемах с Москвой.

В результате перепалок украинский президент пригласил Фицо в Украину, но тот отверг предложение.