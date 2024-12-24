Зеленский подтвердил, что предлагал Фицо финансовую компенсацию за прекращение транзита российского газа
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что предлагал премьеру Словакии Роберту Фицо финансовую компенсацию за прекращение транзита российского газа через Украину.
"Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту – любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее", - пишет президент в Х.
Он заявил, что Фицо "сражается ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии".
"Теневые договоренности с Путиным – это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман", - отметил Зеленский.
Ранее Фицо заявлял, что Зеленский предлагал ему 500 млн евро из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО.
После поездки премьера Словакии в Москву Зеленский призвал словацких правоохранителей начать расследование по связям Фицо с Кремлем.