Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что предлагал премьеру Словакии Роберту Фицо финансовую компенсацию за прекращение транзита российского газа через Украину.

"Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту – любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее", - пишет президент в Х.

Он заявил, что Фицо "сражается ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии".

"Теневые договоренности с Путиным – это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман", - отметил Зеленский.

Ранее Фицо заявлял, что Зеленский предлагал ему 500 млн евро из российских активов за согласие со вступлением Украины в НАТО.

После поездки премьера Словакии в Москву Зеленский призвал словацких правоохранителей начать расследование по связям Фицо с Кремлем.