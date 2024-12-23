Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы и спецслужбы Словакии расследовать связи премьер-министра страны Роберта Фицо с Москвой.

Пост об этом президент написал в соцсети Х.

"Следует отметить, что после встречи в Москве Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ. Они просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. Они боятся реакции общественности.

Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", - сказано в публикации Зеленского.

Он сообщил, что подробности такого финансирования "были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе". И привел мнение европейских лидеров, согласно которому Фицо не хочет участвовать в работе ЕС над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, "а скорее наоборот – хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу".

"Почему этот лидер столь зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" - задал вопрос Зеленский.

К слову, он продублировал свой пост на словацком языке.

Вчера мы сообщали, что Фицо посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Премьер рассказал о встрече в своих соцсетях, Кремль же написал о визите буквально пару строк.

Незадолго до этого Фицо возмущался тем, что в ЕС дают трубопроводу с газом из РФ "пересохнуть, потому что не нравятся россияне".