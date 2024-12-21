Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поедет на встречу с Владимиром Путиным из-за остановки транзита российского газа через Украину.

Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в ходе местного телеэфира.

"В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны Евросоюза, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров", – сказал Вучич.

Премьер Словакии в последнее время активно призывает продлить контракт на транзит газа через Украину, который истекает с 1 января.

Украина заявила, что продлевать его не будет. Также пока не удалось договориться с другими поставщиками газа, которые могли бы прокачиваться через российскую трубу.

Фицо уже пообещал Украине "крупные проблемы", если транзит газа становится.

Напомним, что от продления соглашения по транзиту газа отказалась не только Украина, но и Россия. Путин заявил во время пресс-конференции, что продления соглашения на транзит российского газа через Украину "уже точно не будет".