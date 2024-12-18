Премьер-министр Словакии призвал европейских союзников найти способ продолжить поставки российского газа через Украину после того, как в конце года истечет срок действия транзитного соглашения. По словам Роберта Фицо, транзит российского газа через Украину может продолжиться, если его назовут "чем-то другим". Он считает, что Киев заинтересован в сохранении транзита.

Его слова приводит агентство Bloomberg.

"Это будет не российский, это будет какой-то другой газ. Мы просто позволим этому трубопроводу пересохнуть? Во имя чего? Потому что вам не нравятся россияне? Ладно, мне они нравятся", - сказал премьер Словакии.

Фицо отметил, что Словакия зарабатывает до полумиллиарда евро в год на транзитных сборах.

Помимо Словакии, продлить соглашение на транзит газа через Украину, которое оканчивается 1 января 2025 года, призывают компании Италии, Австрии и Венгрии.

Политики выдвигают идеи, чтобы сохранить поставки, в том числе с помощью посредников. Одним из вариантов было бы назвать российский газ "чем-то другим".

"Это будет не российский, это будет какой-то другой газ", - сказал Фицо.

Украина заявляла о готовности продолжать транзит газа, если соглашения с "Газпромом" будут заключены европейскими компаниями напрямую, как сделала Венгрия. Также в Киеве говорили, что газ продолжит идти транзитом только в том случае, если Баку и Братислава договорятся с Москвой о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы.

При этом западные страны заключают все больше сделок о поставках газа с Азербайджаном. Некоторые эксперты подозревают, что Азербайджан просто перепродает российский газ.