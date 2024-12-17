Европейская комиссия готова к прекращению транзита российского газа через Украину и не заинтересована в продлении соглашения о транзите, которое истекает 1 января.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.

В то же время продления соглашения хотят Словакия, Италия, Австрия и Венгрия, пишет американское издание Politico. Компании из этих стран подписали письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с призывом продлить транзит. Они заявляют, что это позволит Украине сохранить свою газовую инфраструктуру и является "наиболее выгодным решением не только для потребителей газа в Европе, но и для самой Украины".

Также они заявляют, что прекращение сделки может "осложнить поставки газа" и "привести к повышению цен на газ для европейских потребителей".

На днях СМИ писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает себя способным добиться сохранения транзита газа РФ через Украину после нового года.

О том, какова ситуация с транзитом газа через Украину на следующий год и какое к этому имеют отношение ракетные удары РФ, мы анализировали отдельно.