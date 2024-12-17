Словакия намерена до конца года заключить соглашение о транзите российского газа через Украину.

Об этом заявила министр экономики страны Дениса Сакова, передает Bloomberg.

Обсуждаемый объем газа составляет 15 млрд кубометров в год. Пока не ясно, согласится ли Украина на условия, отмечает издание.

Напомним, что транзитное соглашение Украины с РФ истекает в конце года. Министр энергетики Герман Галущенко говорил, что Украина готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января 2025 года.

Ранее агентство Reuters писало, что премьер Словакии Роберт Фицо считает, что сможет добиться сохранения транзита газа РФ через Украину после Нового года. Фицо отметил, что стремится обеспечить продолжение поставок с востока во избежание уплаты высших транзитных сборов за газ по другим направлениям.

Известно, что Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа и отказаться от него к 2027 году, в то время как "Газпром" пока не планирует продолжение транзита газа через Украину в следующем году.

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