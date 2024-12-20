Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине "серьезным конфликтом", если Киев прекратит транзит газа в Словакию.

"Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт. Почему это должно идти только от нас туда? Почему не может быть какого-то проявления солидарности по отношению к нам?", - заявил премьер.

Напомним, что от продления соглашения по транзиту газа отказалась не только Украина, но и Россия.

Путин заявил во время пресс-конференции, что продления соглашения на транзит российского газа через Украину "уже точно не будет".

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что если это будет газ не РФ, то "можно думать".

Ранее Фицо призвал европейских союзников найти способ продолжить поставки российского газа через Украину после того, как в конце года истечет срок действия транзитного соглашения. Он отметил, что Словакия зарабатывает до полумиллиарда евро в год на транзитных сборах.

Помимо Словакии, продлить соглашение на транзит газа через Украину, которое оканчивается 1 января 2025 года, призывают компании Италии, Австрии и Венгрии.