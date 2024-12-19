Соединённые Штаты предоставили Венгрии право исключения при ведении антироссийских ограничений в виде разрешения на расчёты с "Газпромбанком" РФ.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передаёт издание MarketSkrinner.

Как утверждает дипломат, целью этого является предоставление Будапешту возможности осуществлять платежи за газ, поставляемый из России.

"Глава МИД Венгрии заявил в Нью-Йорке, что США для обеспечения платежей за газ сделали исключение из недавно введённых санкций против "Газпромбанка", – говорится в сообщении.

Ранее Минфин США частично вывел "Газпромбанк" из-под санкций, разрешив расчёты по сделкам с россиянами в сфере атомной энергетики.

Ведомство подчёркивает, что временное исключение из санкционного режима распространяется на проекты, запущенные до включения финучреждения РФ в санкционный SDN List.

Напомним, Брюссель уговаривал Вашингтон смягчить санкции против "Газпромбанка".

По данным Bloomberg, в ЕС были обеспокоены тем, что ограничения на транзакции могут "создать угрозу для безопасности поставок в регион"