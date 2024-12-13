РФ под санкциями производит больше оружия, чем вся Европа. Еврокомиссар призвал увеличить расходы на оборону
Новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Россия под санкциями производит больше оружия, чем вся Европа.
Об этом он заявил в интервью RND и призвал страны увеличить расходы на оборону.
"Россия сегодня производит за три месяца больше оружия, чем может произвести вся европейская оружейная промышленность, а за шесть месяцев больше оружия, чем имеет весь Бундесвер", - заявил Кубилюс.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил, что расходы стран НАТО на оборону должны сегодня превысить 3% ВВП.
Выступая в европейском отделении Фонда Карнеги, он заявил, что Россия "восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидал Альянс, и быстро учится на своих ошибках, несмотря на все усилия украинских друзей НАТО". А Китай "производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США".
Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что российская армия сильнее европейских вооруженных сил.
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