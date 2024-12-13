Новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Россия под санкциями производит больше оружия, чем вся Европа.

Об этом он заявил в интервью RND и призвал страны увеличить расходы на оборону.

"Россия сегодня производит за три месяца больше оружия, чем может произвести вся европейская оружейная промышленность, а за шесть месяцев больше оружия, чем имеет весь Бундесвер", - заявил Кубилюс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил, что расходы стран НАТО на оборону должны сегодня превысить 3% ВВП.

Выступая в европейском отделении Фонда Карнеги, он заявил, что Россия "восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидал Альянс, и быстро учится на своих ошибках, несмотря на все усилия украинских друзей НАТО". А Китай "производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США".

Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что российская армия сильнее европейских вооруженных сил.

Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.