С февраля 2022 года потери сторон в войне в Украине превысили миллион человек погибшими и ранеными.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи в Брюсселе.

"Еженедельно более десяти тысяч убитых и раненых со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года", - сказал он.

Потери России, по словам Рютте, достигли 700 тысяч человек.

"Они уже потеряли 700 тысяч человек убитыми и ранеными. Этот месяц рекордный по количеству российских потерь", - добавил генсек.

Напомним, Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что потери Украины и России в последний месяц были примерно равны. А раньше он также говорил о миллионе человек с обеих сторон, но приводил другое соотношение: 400 тысяч у Украины, 600 тысяч у РФ.

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Согласно карте Deep State, линия боев переместилась к северу от села Шевченко, которое было захвачено РФ. К западу от Курахово бои начались в селе Шевченко, в этом районе практически полностью захвачена Сонцовка.

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