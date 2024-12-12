Генсек НАТО назвал новые цифры потерь Украины и России в войне
С февраля 2022 года потери сторон в войне в Украине превысили миллион человек погибшими и ранеными.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи в Брюсселе.
"Еженедельно более десяти тысяч убитых и раненых со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года", - сказал он.
Потери России, по словам Рютте, достигли 700 тысяч человек.
"Они уже потеряли 700 тысяч человек убитыми и ранеными. Этот месяц рекордный по количеству российских потерь", - добавил генсек.
Напомним, Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что потери Украины и России в последний месяц были примерно равны. А раньше он также говорил о миллионе человек с обеих сторон, но приводил другое соотношение: 400 тысяч у Украины, 600 тысяч у РФ.
Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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