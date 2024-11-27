Для успешного контрнаступления Украине необходимы 1,8 млн военных на фронте.

Об этом заявил военнослужащий Евгений Иевлев в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, для возможности контрнаступать, согласно военной науке, необходимо троекратное численное преимущество над российским контингентом в Украине, который составляет около 600 тысяч человек.

При этом, говорит Иевлев, указанные 1,8 млн человек нужно "положить" для освобождения территории, чтобы "флаг после них" подняли другие и потом контролировали территорию.

Между тем украинские военные в интервью западным журналистам заявили об угрозе прорыва на фронте и необходимости заканчивать войну путем переговоров.

Война в Украине идет 1008-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в восточной части Курахово и зашла в центр города, о чем свидетельствует карта Deep State. Также у россиян есть продвижение южнее Курахово - возле Дальнего и Максимовки. Как сообщили украинские и российские военные паблики, ВСУ выбили российские подразделения из левобережных кварталов Купянска. При этом россияне расширяют свой плацдарм на левом берегу реки Оскол севернее Купянска.

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