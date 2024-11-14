На передовую массово отправляют не только боевых медиков и связистов, но также химиков и службы обеспечения.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

"Расчетно-аналитическое подразделение ВСУ имеет 70 человек. Выдан приказ 20 отправить на передовую. Это подразделение химиков, которые прошли стажировку за границей и их берегли на случай атомной опасности. Ну, будущие смертники, которые будут спасать всех в крайнем случае. Аналогично по всем подразделениям, дислоцирующимся в восточных областях. Все службы обеспечение должны отправить в окопы 25% персонала", - приводит депутат слова своего подписчика.

По его словам, военные между собой говорят, что таким образом главком решает проблему проваленной мобилизации.

Гончаренко отмечает, что в то же время "у нас сидят люди с боевым опытом в ТЦК, которые перебирают бумажки" и "до сих пор нет полугодовых контрактов для тех, кто хотел бы вернуться на определенный период в армию".

Военных ПВО и радистов также переводят в пехоту, сообщает Гончаренко со ссылкой на своих подписчиков.

"Из воздушных сил так же переводят в сухопутные: мобилизовали, месяц учебки и после через неделю перевод в сухопутные, на нули уже, запорожское направление. И с ПВО, и радистов, да всех забирают

и переводят в пехоту", - пишет пользователь.

Некоторые из таких переведенных на фронт тыловиков угрожают уйти в СЗЧ.

Напомним, временная комиссия Верховной Рады призывает расформировать ТЦК и СП.

А нардеп Виктория Гриб считает, что в ТЦК можно провести проверку и отправить воевать здоровых военных.

В свою очередь в Минобороны заявили, что в военкоматах работают 36 тысяч человек и среди них есть пригодные к службе военные.