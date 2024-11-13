Украина продолжит мобилизацию в 2025 году, чтобы "держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии".

Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров на собрании Европейской бизнес-ассоциации.

По его словам, Минобороны предоставляет другим министерствам информацию о том, сколько людей нужно для того, чтобы удерживать фронт и формировать резервы.

В то же время, по словам Умерова, в ведомстве "услышали, что экономика нуждается в резервировании".

"Мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать - то нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", - уверяет Умеров.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК призывают даже сотрудников критических предприятий, которые из-за проверки временно потеряли бронь.

Между тем сегодня стало известно, что власти отказались от идеи экономического бронирования из-за негативной реакции общества.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.