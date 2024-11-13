Министр обороны Умеров заявил, что Украина продолжит мобилизацию и в следующем году
Украина продолжит мобилизацию в 2025 году, чтобы "держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии".
Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров на собрании Европейской бизнес-ассоциации.
По его словам, Минобороны предоставляет другим министерствам информацию о том, сколько людей нужно для того, чтобы удерживать фронт и формировать резервы.
В то же время, по словам Умерова, в ведомстве "услышали, что экономика нуждается в резервировании".
"Мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать - то нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", - уверяет Умеров.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК призывают даже сотрудников критических предприятий, которые из-за проверки временно потеряли бронь.
Между тем сегодня стало известно, что власти отказались от идеи экономического бронирования из-за негативной реакции общества.
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