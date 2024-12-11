Темпы мобилизации в Украине значительно снизились.

Об этом сообщает газета Le Monde.

По данным издания, летом в Украине в среднем мобилизовывали 35 000 человек каждый месяц. Осенью цифры снизились до 20 000 человек в месяц.

Напомним, вчера служба новостей BBC сообщила, что нынешние темпы мобилизации в Украине не покрывают уровень текущих потерь ВСУ.

В связи с этим Вашингтон требует от Киева снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

В то же время Зеленский в очередной раз высказался против снижения мобилизационного возраста. Он заявил, что приоритетом Запада "должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине".

Между тем в прессе уже написали, что отказ мобилизовать молодых украинцев подорвал отношения Владимира Зеленского с Белым домом.

Война в Украине идет 1022-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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