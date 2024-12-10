Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз высказался против снижения мобилизационного возраста.

Соответствующий пост Зеленский опубликовал в соцсетях.

"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", - заявил президент.

Он сказал, что приоритетом Запада "должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине".

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - добавил Зеленский.

Так президент, вероятно, ответил на очередные призывы Госдепартамента США снизить мобилизационный возраст в Украине.

Почему украинские власти на самом деле выступают против снижения возраста мобилизации, мы разбирали в отдельном материале.

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