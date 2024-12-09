В Государственном департаменте США ответили на заявления украинских властей о том, что Киев отказывается снижать возраст по мобилизации до 18 лет из-за того, что Запад не дает достаточного количества оружия.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что, в случае снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет, эти новобранцы будут экипированы полностью.

По его словам, эта позиция Вашингтона донесена до Киева.

Ранее западные издания написали о том, что администрация Байдена требует от Киева снизить возраст мобилизации до 18 лет. Штаты добиваются этого, чтобы быстро увеличить численность вооруженных сил.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Украину принять "непростые, но необходимые" решения насчет мобилизации.

В МИД сообщили, что Киев и Вашингтон действительно обсудили снижение возраста мобилизации в Украине.

В то же время Зеленский заявил, что не будет снижать мобилизационный возраст, как этого требуют американцы, но дал понять, что готов рассмотреть этот вопрос в случае увеличения поставок оружия Западом.

Почему украинские власти на самом деле выступают против снижения возраста мобилизации, мы разбирали в отдельном материале. Если кратко - они это делают на случай, если война будет закончена вскоре после инаугурации Дональда Трампа, чтобы затем использовать данный момент как элемент предвыборной кампании ("не дали уничтожить генофонд"). Если же станет понятно, что война уходит "в долгую", то Банковая поменяет свою позицию и согласится со снижением мобилизационного возраста.