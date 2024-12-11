Отказ мобилизовать молодых украинцев подорвал отношения Владимира Зеленского с Белым домом, сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, за почти три года войны, между двумя лидерами было немало ссор, но спор, который начал разворачиваться на прошлой неделе, может положить им конец. Когда Блинкен заявил, что США готовы вооружить и научить новые бригады, это оказалось слишком для Зеленского.

Украинский президент был вынужден ответить публично, нанеся, как говорится в статье, прощальный удар, направленный непосредственно на Байдена, который еще 42 дня будет оставаться самым влиятельным лидером мира.

Как мы уже писали, Банковая не хочет понижать нижний возраст мобилизации (который сейчас составляет 25 лет) с учетом вероятности того, что война будет закончена вскоре после инаугурации Трампа. В таком случае власти намерены использовать свое сопротивление снижению возраста как элемент предвыборной кампании ("не дали уничтожить генофонд"). Но если станет понятно, что война уходит "в долгую", то Банковая поменяет свою позицию и даст команду на снижение мобилизационного возраста.

То есть, ответ на вопрос "будут ли мобилизовывать 18-летних" напрямую связан с ответом на вопрос - будет ли остановлена война в ближайшие месяцы или нет.

Ранее западные журналисты сообщали, что подростки планируют бежать из Украины, так как от Киева требуют снижения мобилизационного возраста, а также о том, что Штаты требуют снизить возраст мобилизации в Украине до 18 лет.