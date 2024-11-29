С 1 января 2025 года все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут проходить военную подготовку.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Гражданам в возрасте от 18 до 25 лет надо обязательно давать базовую и профессиональную подготовку. То есть то, что по сути с 1 января начнется, когда прежде всего студенты, а потом и вообще все мужское население от 18 до 25 лет пройдет базовую и профессиональную подготовку", - сказал Тимочко.

Он добавил, что базовая подготовка не означает мобилизацию в армию.

"Это подготовка людей, которые будут иметь базовые и профессиональные навыки владения оружием, выбора специальности. То есть они будут знать, чем живет и дышит армия, чтобы много страхов снять, и параллельно, чтобы иметь подготовленное население. Вот это правильный подход", - считает глава совета резервистов.

Отметим, что в первоначальной версии законопроекта об ужесточении мобилизации была норма о том, что все прошедшие базовую подготовку приравниваются к служившим срочную службу, а значит, подлежат мобилизации, даже если им меньше 25 лет. После скандала эту норму убрали. О планах ее вернуть пока официально не сообщалось.

В последние дня обсуждают публикации западных СМИ о том, что администрация Джо Байдена требует от Киева снизить возраст мобилизации до 18 лет. Штаты добиваются этого, чтобы быстро увеличить численность вооруженных сил.

А сегодня конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что Украине для победы в войне остается только мобилизовать всю страну, как СССР во Второй мировой.