В Украине разрабатывают новый контракт с ограниченным сроком службы для граждан младше 25 лет.

Об этом сообщают украинские медиа.

По их информации, в Украине работают над новым форматом контракта с вооруженными силами Украины для молодежи 18-24 лет, о подготовке которого ранее заявил Владимир Зеленский. Такой контракт можно будет заключить на добровольной основе, он будет предусматривать ограниченный срок службы и "достойное материальное обеспечение".

Сейчас молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет могут заключить контракт на прохождение военной службы на один год.

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