В Верховной Раде готовят проект закона, разрешающий свободный выезд за границу гражданам 18-24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях.

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире "Новости Live".

"Если они учатся за границей, предоставить им возможность свободно пересекать границу во время обучения. Это точно даст им право получить все справки в сервисных центрах и встать на учет по закону", - сказал нардеп.

Горбенко добавил, что для оформления за границей необходимых документов нужно встать на консульский учет, этого требует закон.

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