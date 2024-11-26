С апреля по август текущего года из украинских вузов отчислили 23,4 тыс. мужчин старше 30 лет.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий на своей странице в Фейсбуке.

Чиновник считает, что эти мужчины не планировали учиться, а хотели таким образом уклоняться от мобилизации.

"Причины отчисления – неуспеваемость, неявка на занятия, прочее. Очевидно, что отчислены те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус во избежание других обязанностей", - пишет Винницкий.

В отношении многих должностных лиц заведений высшего образования открыты уголовные дела, а ряд вузов лишили лицензий на проведение образовательной деятельности.

Напомним, министр образования Оксен Лисовый сообщал, что около 200 тысяч украинских мужчин поступают в вузы для отсрочки от мобилизации. К такому выводу чиновник пришел из-за увеличения количества мужчин старше 25 лет, которые решили получить образование после начала войны, а также после точечных проверок.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве проректор вуза за взятку обещал мужчине поступление в аспирантуру для уклонения от службы. Телеграм-каналы писали, что речь шла о проректоре Национального университета биоресурсов и природопользования.

А летом в одном из харьковских вузов заведующий кафедрой требовал 10 тысяч долларов за поступление на магистратуру, которая дает отсрочку от мобилизации.