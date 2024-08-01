В одном из харьковских вузов заведующий кафедрой требовал 10 тысяч долларов за поступление на магистратуру, которая дает отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В конце апреля 2024 года оперативникам 7-го управления Департамента стратегических расследований Нацполиции поступила информация о возможной противоправной деятельности сотрудника государственного университета в Харькове. В ходе отработки подтвердился факт вымогательства неправомерной выгоды в размере 10 000 долларов.

Как оказалось. 44-летний заведующий кафедрой обещал содействовать в беспрепятственном поступлении в учебное заведение на магистратуру. Учеба в университете дает возможность избежать мобилизации в ряды ВСУ.

Оперативники задержали педагога сразу после получения 10 тысяч долларов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Вчера мы сообщали, что в Харькове сотрудник районного ТЦК требовал взятку с ресторана, угрожая мобилизовать его работников и посетителей.

А в Тернопольской области военкомы получали до 150 тысяч долларов взятками в месяц от уклонистов.