Около 200 тысяч украинских мужчин поступают в вузы для отсрочки от мобилизации.

Об этом во время визита в Николаевскую область заявил министр образования и науки Оксен Лисовый.

К такому выводу чиновник пришел из-за увеличения количества мужчин старше 25 лет, которые решили получить образование после начала войны, а также после точечных проверок.

"Мы фокусируем свое внимание на таком критически неприемлемом явлении, как фиктивное обучение в учреждениях высшего образования. Проведя выборочные проверки в ряде учебных заведений различных форм собственности, уровней и регионов, Государственная служба качества образования обнаружила определенную гипотезу. По этой гипотезе мы можем оценивать, что по количеству мужчин 25+ и количеству такой же категории довоенного периода, рост позволяет нам выдвинуть предположение, что около 200 000 мужчин поступают в учреждения высшего образования на разные уровни: бакалаврат, магистратуру, даже профессиональное предвысшее образование, хотя фокус был на бакалаврат, магистратуру и далее на аспирантуру", - рассказал министр.

Он добавил, что эта проблема привлекла внимание его ведомства и было проведено не одно совещание на уровне премьер-министра и Офиса президента. К совещаниям привлекали ректоры и другие представители учебных заведений.

"Мы будем очень внимательно проверять и обращать внимание на это явление. Сейчас база данных нам даст общие показатели, и мы еще раз проанализируем те аномалии, которые обнаружим. Здесь есть несколько негативных аспектов", - заявил министр.

Во время поездки в Николаевскую область Лисовый также предупредил, чтобы учителя не надеялись на повышение зарплат до конца войны.

Между тем поступление в вузы становится источником коррупционных заработков. Так, в одном из харьковских университетов заведующий кафедрой требовал 10 тысяч долларов за поступление на магистратуру, которая дает отсрочку от мобилизации.