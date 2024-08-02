Учителям не стоит ожидать повышения зарплат до конца войны.

Об этом во время брифинга в Николаевской области заявил министр образования и науки Оксен Лисовый.

По его словам, разработана концепция повышения окладов учителей до трех минимальных зарплат, но реализовать ее удастся только после войны, поскольку сейчас более 70% государственного бюджета тратится на оборону.

"Это очень болезненная проблема. Мы все понимаем, что нам очень трудно привлекать молодежь к преподаванию. Но на сегодняшний день имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная. Нам нужно продержаться. Защитим страну, отразим врага – и переведем образование в приоритет №1", - пообещал Лисовый.

Он выразил "абсолютную уверенность" в том, что как только в Украине высвободится колоссальный объем средств, который уходит на оборону, эти средства вольются в образование.

Ранее Министерство экономики сообщило, что в сфере образования самые низкие зарплаты по Украине. Самые высокие зарплаты в IT - 49 473 гривен, а работники образования получают в среднем 12 649 гривен.

При этом средняя зарплата чиновников за первые четыре месяца 2024 года выросла на 32%, превысив отметку в 50 тысяч гривен.

А в июле Верховная Рада проголосовала за увеличение зарплат помощников народных депутатов. Теперь на помощников будут выделять 132,6 тысячи гривен вместо 88,4 тысячи.