Местные власти в Донецкой области объявили тендер на строительные работы в прифронтовой Константиновке на общую сумму в 50 миллионов гривен.

Информация о проведении тендера опубликована на правительственном сайте системы электронных закупок Prozorro.

На сайте сказано, что планируется текущий ремонт дороги на улице Олексы Тихого на сумму около 48 миллионов гривен.

Константиновка находится на Донбассе и всё чаще подвергается обстрелам. Украинские военные и эксперты называют этот город в числе основных целей армии РФ при наступлении в регионе.

В то же время Константиновка является одним из основных пунктов снабжения украинских войск на большей части восточного фронта. Украинские военные жалуются, что дороги в городе очень сильно разбитые, из-за чего быстро ломаются машины.

Стоит отметить, что в близлежащих городах севера Донецкой области чиновники также активно стали осваивать деньги на дорожное строительство. В частности, информация об этом поступала из Краматорска и Славянска.

Ранее Мариупольский чиновник получил подозрение за трату 12 миллионов гривен на ремонт в захваченном россиянами городе.

Руководитель одного из госпредприятий выехал из Мариуполя и согласовал перечисление 11,6 миллионов гривен на счета частной компании, оставшейся на оккупированной территории.

Также мы рассказывали, что горсовет Новой Каховки закупил через систему госзакупок Prozorro аппарат УЗИ для центральной городской больницы спустя полтора года после начала оккупации города.