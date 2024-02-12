Кабмин не предоставил средства на "зубы дракона" для Запорожской области.

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

В начале января 2024 года заказчик объявил тендер ожидаемой стоимостью 88,5 млн грн. Планировалась закупка 45 тысяч штук заградительных бетонных пирамид. К середине марта весь товар должен быть поставлен.

15 января местные власти провели аукцион среди трех участников. Запорожское ООО "Алд инжиниринг и строительство" предложило лучшую цену - 70,2 млн грн.

Однако заказчик объявил об отмене тендера из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета.

В служебной записке директора департамента финансов Запорожской ОВА Сергея Медведя говорится, что средства на счета Запорожской областной военной администрации из госбюджета не поступили.

Также отсутствует распорядительный документ Кабмина по распределению средств из госбюджета на эти цели.

Управление капитального строительства Запорожской ОВА отменило другой тендер по закупке оборудования для возведения взводно-опорного пункта стоимостью 117 млн грн. Причина – отсутствие заявок от потенциальных участников.

Позже власти Запорожской области сообщили, что тендер на закупку "зубов дракона" действительно отменили, но заявляют, что деньги есть.

"Действительно, этот тендер был упразднен. Были другие уважительные причины, которые, учитывая коварство врага, озвучить не можем. Но уверяю, что все закупки для повышения обороноспособности Запорожского края производятся в плановом порядке. Благодаря поддержке президента Украины и правительства наша область первой получила все необходимые финансовые ресурсы. Проблем с финансированием нет", - уверяет глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина построит оборонительные укрепления от Донбасса до западных территорий.

Также сообщалось, что при Минобороны создадут рабочую группу, которая будет решать вопросы строительства фортификационных сооружений.