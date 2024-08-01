Тендер на восстановление киевской детской больницы "Охматдет", пострадавшей в результате российского массированного обстрела столицы 8 июля, выиграла компания, предложившую одну из самых высоких цен.

Это вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

"Благотворительный фонд "Охматдет" избрал компанию ООО "Буд-технолоджи", зарегистрированную в Запорожье, победителем конкурса на восстановление корпуса больницы "Охматдет". Стоимость предложения без НДС составляет 307 447 003 гривен. На оплату этого проекта будут использовать пожертвования, собранные благотворительным фондом "Охматдет – Здоровое детство". Сумма, собранная на счете фонда, составляет 378 665 380 гривен.

Причем из 14 участников конкурса предложение "Буд-технолоджи" было третьим по дороговизне. Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле: от 42 до 286 миллионов гривен. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение, сообщают СМИ.

Кроме того, заказчик проигнорировал некоторые проблемы с предложением победителя. Например, "Буд-технолоджи" указала только аренду следующей строительной техники: автокрана "Камаз", MAN с манипулятором и экскаватор JCB. Но ни один из этих механизмов не может быть использован для монтажа фасадов выше второго этажа.



На скандал отреагировал в Фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, который сообщил, что правоохранители дополнительно проверят тендер.

По словам Ляшко, договор с победителем тендера еще не подписан. Министр написал, что из-за резонанса, который вызвал выбор победителя тендера, в "Охматдете" проведут брифинг совместно с руководством больницы и ее благотворительного фонда.

Вскоре послу удара по больнице премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина намерена полностью отстроить "Охматдет".

В Украине часты скандалы с тендерами. Например, в прошлом году государственная компания "Укргидроэнерго" объявила закупку "консультационных услуг" по гендерному равенству, разнообразию и инклюзивности за 1,24 миллиона гривен.